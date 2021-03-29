Активист «СтопБашРТС» направил жалобу в прокуратуру из-за концерта «Единой России»
Уфа | 29 мар 2021 | 09:29
Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев направил несколько обращений в связи с проведением концерта, организованного партией «Единая Россия», при режиме повышенной готовности.
27 марта в столице Башкирии прошёл концерт «Спасибо врачам». Хедлайнером мероприятия стал известный певец Денис Майданов. Как отметил Апаев, на концерте собралось большое количество человек, масочный режим не соблюдался, а власти Башкирии рекомендуют воздержаться от организации массовых мероприятий в период пандемии.
Отметим, ранее власти отказали «СтопБашРТС» в проведении митинга против высоких платежей за отопление, сославшись на режим повышенной готовности. Акцию планировали провести 4 апреля у Дворца спорта. До этого по той же причине было отказано в проведении митингов движению «Республика» и депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину.