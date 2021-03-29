Активист «СтопБашРТС» направил жалобу в прокуратуру из-за концерта «Единой России»

Уфа | 29 мар 2021 | 09:29

Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев направил несколько обращений в связи с проведением концерта, организованного партией «Единая Россия», при режиме повышенной готовности.







27 марта в столице Башкирии прошёл концерт «Спасибо врачам». Хедлайнером мероприятия стал известный певец Денис Майданов. Как отметил Апаев, на концерте собралось большое количество человек, масочный режим не соблюдался, а власти Башкирии рекомендуют воздержаться от организации массовых мероприятий в период пандемии.

- Ответственными за это (за концерт — прим.) являются организаторы данного публичного мероприятия. Был устроен своего рода «Пир во время чумы», - считает Иван Апаев.

Теперь активист направил обращения в Роспотребнадзор, прокуратуру Башкирии, президенту России Владимиру Путину и главе РБ Радию Хабирову. Иван Апаеву требует провести проверку и привлечь к ответственности организаторов за нарушение мер безопасности в период пандемии.

Отметим, ранее власти отказали «СтопБашРТС» в проведении митинга против высоких платежей за отопление, сославшись на режим повышенной готовности. Акцию планировали провести 4 апреля у Дворца спорта. До этого по той же причине было отказано в проведении митингов движению «Республика» и депутату Госсобрания Башкирии Дмитрию Чувилину.





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