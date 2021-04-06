В России продлен упрощенный порядок получения пособий и пенсий

| 06 апр 2021 | 21:21

Российское правительство продлило особый порядок получения государственных услуг до конца текущего года. Некоторые из них, в их числе услуги по назначению пенсионных выплат, пособий и остальных выплат, можно будет и дальше получать дистанционно. Об этом рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин.







«Правительство до конца года устанавливает особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. Наиболее востребованные услуги можно будет получать дистанционно», — цитирует слова Мишустина ТАСС.



Россияне смогут получать дистанционно услуги по назначению пенсионных выплат, пособий и других выплат. Например, ПФР и Фонд соцстрахования будут вводить облегченные правила идентификации заявителей, сообщил руководитель кабинета министров.

Облегченный порядок получения государственных услуг был введен в Российской Федерации в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Механизм дадьше продолжит свою работу, так как в России все еще не выработан коллективный иммунитет, отметил Мишустин.





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