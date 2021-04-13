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В Башкирии будет тепло до +20 градусов

В Башкирии будет тепло до +20 градусов

| 13 апр 2021 | 09:20

«Башгидрометцентр» сообщает, что в республике ожидается теплая приятная погода. Температура воздуха дойдет до 21°.

13 апреля ожидается без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, в горных районах до -3°, днем 15-20°.

14 апреля  также без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2,+7°, в горных районах до -3°, днем 16-21°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

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