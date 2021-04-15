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В Башкирии прогнозируются небольшие осадки

В Башкирии прогнозируются небольшие осадки

| 15 апр 2021 | 09:23

Метеорологи Республике Башкортостан предоставили прогноз погоды на предстоящие двое суток.

15 апреля, осадков не предвидится. Ночью похолодает до +2,+7°, по юго-востоку до +3°. Днем же воздух прогреется до +17,+22°. Умеренный юго-восточный ветер.

Завтра, 16 апреля, днем вероятен местами слабый дождь. Ночью без осадков. Ветер изменит направление на северный. Ночью сохранится плюсовая температура — +3,+8°. При прояснениях вероятно снижение температуры до -2 градусов. Днем же столбик термомометра поднимется до +16,+21°. В северных районах жара спадет до +11°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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