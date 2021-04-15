В Башкирии прогнозируются небольшие осадки

Метеорологи Республике Башкортостан предоставили прогноз погоды на предстоящие двое суток.
15 апреля, осадков не предвидится. Ночью похолодает до +2,+7°, по юго-востоку до +3°. Днем же воздух прогреется до +17,+22°. Умеренный юго-восточный ветер.
Завтра, 16 апреля, днем вероятен местами слабый дождь. Ночью без осадков. Ветер изменит направление на северный. Ночью сохранится плюсовая температура — +3,+8°. При прояснениях вероятно снижение температуры до -2 градусов. Днем же столбик термомометра поднимется до +16,+21°. В северных районах жара спадет до +11°.