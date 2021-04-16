В Башкирии прогнозируется благоприятная погода

Метеорологи республиканского гидрометеорологического центра представили прогноз погоды на два дня. В республике в ближайшие двое суток обещают теплую, благоприятную погоду.
Ночью, 16 апреля, без значительных осадков, днем местами вероятен кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до +3, +8°, при прояснениях до -2°, днем +16, +21°, по северу до +11°.
17 апреля местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит -1, +4°, днем +10, +15°.