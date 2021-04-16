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В Башкирии прогнозируется благоприятная погода

В Башкирии прогнозируется благоприятная погода

| 16 апр 2021 | 09:18

Метеорологи республиканского гидрометеорологического центра представили прогноз погоды на два дня. В республике в ближайшие двое суток обещают теплую, благоприятную погоду.

Ночью, 16 апреля, без значительных осадков, днем местами вероятен кратковременный дождь. Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха прогреется до +3, +8°, при прояснениях до -2°, днем +16, +21°, по северу до +11°.

17 апреля местами кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. В ночное время температура воздуха составит -1, +4°, днем +10, +15°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru

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