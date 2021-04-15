В МЧС Башкирии предупредили о ночных заморозках и сильном ветре

| 15 апр 2021 | 14:43

Спасатели Башкирии уведомили об изменениях погодных условий. По их данным, 16 апреля сохранится жаркая погода. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможен туман, который ухудшит видимость до 500 метров.







В северных районах ожидается небольшой дождь, в других муниципалитетах республики осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха местами упадет до -3°, где-то сохранится +3,+8°. Днем же жара вернется — столбик термометра покажет +17,+22°, по северу до +13°.



Ветер сменит направление с южного на северо-восточный. Ночью порывы усилятся до 6 метров в секунду, днем же — до 14 метров в секунду.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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