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Спасатели рассказали, когда в Башкирии закончится паводок

Спасатели рассказали, когда в Башкирии закончится паводок

Уфа | 16 апр 2021 | 10:00

В соответствии с прогнозом Башгидромета, пики паводка на всех реках в регионе пройдут примерно через две недели, сообщил на брифинге 16 апреля первый заместитель председателя госкомитета по ЧС республики Кирилл Первов.

«Степные реки уже пошли на убыль, сейчас идет рост по горным и большим рекам, до 1 мая мы ожидаем, все эти пики пройдут», - сообщил Первов, добавив, что ко всем стихийным ситуациям экстренные службы готовы.

Ранее были представлены данные о ситуации по паводку на 16 апреля, а также сообщалось, что пики на горных реках ожидаются в 20-х числах апреля.

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Источник: ufa.aif.ru

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