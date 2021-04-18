В Башкирии прогнозируется похолодание

Синоптики Башкидромета сообщили прогноз погоды на предстоящие дни.
18 апреля, ночью значительных осадков не предвидится. Днем пройдет кратковременный дождь в северо-восточных районах Башкирии. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный, днем местами с порывами. В ночное время температура воздуха будет составлять -3, +2°, днем +8, +13°.
19 апреля, в восточной части Республики Башкортостан пройдет кратковременные осадки, ночью со снегом. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. В ночное время температура воздуха будет составлять -1, -6°, днем градусники покажут температуру +3, +8°.