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В Башкирии прогнозируется похолодание

В Башкирии прогнозируется похолодание

| 18 апр 2021 | 09:30

Синоптики Башкидромета сообщили прогноз погоды на предстоящие дни.

18 апреля, ночью значительных осадков не предвидится. Днем пройдет кратковременный дождь в северо-восточных районах Башкирии. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный, днем местами с порывами. В ночное время температура воздуха будет составлять -3, +2°, днем +8, +13°.

19 апреля, в восточной части Республики Башкортостан пройдет кратковременные осадки, ночью со снегом. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами порывистый. В ночное время температура воздуха будет составлять -1, -6°, днем градусники покажут температуру +3, +8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru

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