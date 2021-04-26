В Башкирии сделавшим вакцину от коронавируса выдадут спецзначки

Коронавирус в Башкирии | 26 апр 2021 | 11:20

В Башкирии каждого, кто пройдет вакцинацию от коронавируса, будут награждать особым знаком отличия. Об этом сегодня, 26 апреля, рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин. Инициатор этого проекта — башкортостанское отделение партии «Единая Россия». Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что значки добавят вакцинации привлекательности.







Сейчас по республике работают 155 пунктов вакцинации. Почти 296 тысяч доз вакцины поставили в республику. Первый компонент получили уже 240 тысяч человек, полностью вакцинация завершена более чем у 140 тысяч. За прошедшие выходные (24 и 25 апреля) вакцинировались 15 тысяч человек. В ближайшее время в Башкирию приедут еще дозы вакцин.

— Пункты вакцинации будут работать все выходные и праздничные дни, — рассказал Забелин.

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При этом число тех, кто заразился, по словам министра, значительно меньше. С начала пандемии коронавирус выявили почти у 35 тысяч человек. Из них выздоровели 93%. Сейчас на стационарном лечении остаются 157 человек, на амбулаторном — 1918, из них в тяжелом состоянии — 11 человек.