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МЧС Башкирии сообщила о надвигающемся штормовом ветре

МЧС Башкирии сообщила о надвигающемся штормовом ветре

| 26 апр 2021 | 17:40

В Башкирии продолжает портится погода. Так, завтра, 27 апреля, на территории республики прогнозируются неблагоприятные погодные условия.

Жителей Башкирии ожидает сильный ветер и дождь. Порывы воздуха будут достигать 17 м/с, что чревато сломанные ветками деревьев, сорванными баннерами и рекламными щитами, предупреждает МЧС республики. 

Также ночью ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится ночью до -1 градуса.

Пресс-служба Башгидрометцентра:

- Ночью существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит -1,+4. Днем небольшой дождь, по югу до умеренного. Температура воздуха +11,+16.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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