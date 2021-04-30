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Стало известно, где нельзя жарить шашлыки

Стало известно, где нельзя жарить шашлыки

| 30 апр 2021 | 21:08

В России запрещено жарить шашлыки на берегу озер или рек, а также в лесу при отсутствии специального оборудованного места. Штрафы за нелегальные пикники составят до трех тысяч рублей. Об этом говорится в обновленных правилах противопожарного режима.

«Если на берегу реки, озера или в лесу отсутствует специально оборудованное место, то шашлыки там жарить нельзя. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности — от 2000 до 3000 рублей, а при нарушении правил пожарной безопасности в лесах — от 1500 до 3000 рублей», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на информацию Роскачества. Штраф за такие нарушения будет выписывать МЧС. Лесопарковые зоны патрулируют сотрудники министерства.

Для разведения огня в лесу или у водоема в радиусе 10 метров не должно быть валежника и сухой травы. Само место должно быть защищено противопожарной минерализованной полосой. При этом в 50 метрах не должно быть сена и построек, а сам мангал должен стоять как минимум в 30 метрах от хвойных деревьев и в 100 метрах — от лиственных.

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Источник: ura.news

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