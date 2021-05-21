В Уфе противники строительства высотки пришли в здание правительства
21 май 2021 | 11:35
В Уфе жители дома на улице Конституции, которые протестуют против строительства в их дворе высотки, пришли в здание правительства Башкирии сегодня, 21 мая. Прямо сейчас они требуют на разговор главу республики Радия Хабирова, чтобы попросить его о вмешательстве в конфликт с застройщиком ПСК-6 — депутатом горсовета Андреем Носковым.
По словам представителей жильцов с улицы Конституции, чиновники бездействуют.
— Когда мы просили о помощи в прошлый раз, в нашем дворе было построено два этажа, а теперь уже пять. Почему власти не вмешаются, не встанут на сторону жителей? Мэр [Уфы Сергей Греков] обещал, что, если мы голодовку приостановим, он разберется. Мы обили все пороги, мы отчаялись, — возмущается одна из жительниц дома Анастасия Мустаева.
На разговор с людьми вышел начальник управления главы Башкирии по работе с обращениями граждан Алексей Попков. Однако активисты требуют именно Радия Хабирова. Пока Попков лишь предложил ожидать им в приемной.