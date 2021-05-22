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В Башкирии жители обеспокоены нашествием лесных хомяков | видео

В Башкирии жители обеспокоены нашествием лесных хомяков | видео

22 май 2021 | 14:44

Жители города Уфы и Уфимского района встревожены нашествием лесных хомячков. В программе "Вести" было показано видео того, как большой темный грызун попал в ловушку на одном из хозяйств в населенном пункте Нагаево.

В комментариях под данным видео почти все сообщают, что также встречали этих животных. На одном из дачных участков около аэродрома поймали зверька. Только в этот раз его окрас был коричневый. 

Необходимо отметить, что лесные хомячки либо карбыши, достаточно агрессивные. Из пищи предпочитают картофель, огурцы, тыкву и многое другое. Укус этого зверька небезопасен для человека, так как звери могут быть переносчиками свыше 30 видов болезней. Если увидите этого, на первый взгляд, милого и хорошего пушистика, будьте аккуратны.


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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

Теги: Уфа
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