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В одном из населенных пунктов Башкирии появилась опасная болезнь

В одном из населенных пунктов Башкирии появилась опасная болезнь

12:12, 24 мар 2024

В Бирском районе Башкирии введен карантин по бешенству. Переносчик смертельной инфекции был обнаружен в личном подсобном хозяйстве села Печенкино на Овражной улице. Под угрозой оказались не только животные, но и люди, проживающие в населенном пункте.

Глава Башкирии Радий Хабиров незамедлительно отреагировал на сложившуюся ситуацию, подписав указ о введении карантина. Согласно документу, село Печенкино полностью признано неблагополучной территорией.

В целях предотвращения распространения инфекции наложен ряд ограничений. Жителям запрещается вывозить животных за пределы своих подворий. Посторонним лицам, за исключением сотрудников ветеринарной службы, доступ на территорию участков также воспрещен.

Специалистами ветеринарной службы уже начата работа по локализации очага инфекции. Проводится вакцинация домашних животных, а также отлов диких зверей, которые могут быть потенциальными переносчиками бешенства.

Ситуация находится под контролем. Однако, бдительность не помешает. Жителям Печенкино и близлежащих населенных пунктов рекомендуется воздержаться от контактов с дикими животными, а также немедленно сообщать о подозрительных случаях в ветеринарную службу.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Бирский район карантин бешенство
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