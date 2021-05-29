В Башкирии на выходные подует сильный ветер

29 май 2021 | 11:00

Сегодня, 28 мая, по данным специалистов Башгидрометцентра, день пройдет без осадков, но восточный ветер обещает быть порывистым. Воздух прогреется до +25°, +30°.



В ночь на субботу, 29 мая, столбик термометра опустится до +11°, +16°. Ночью без осадков, а вот днем по республике пройдут небольшие дожди. Ветер сменит направление на юго-восточное и может быть сильным. Однако при +28°, +33° днем вряд ли кто-то расстроится из-за бриза.







В воскресенье, 30 мая, южный и иногда шквалистый ветер принесет в Башкирию дожди и грозы. Ночью похолодает до +12°, +17°, днем воздух прогреется до +24°, +29°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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