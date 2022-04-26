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Погода в Башкирии 26 апреля 2022 года: дожди и грозы

Погода в Башкирии 26 апреля 2022 года: дожди и грозы

08:07, 26 апр 2022

В республику придут дожди и грозы. Такой прогноз дают специалисты Башгидрометцентра. К счастью, днем будет тепло – 20° и выше.

Сегодня, 26 апреля, местами по Башкирии пройдут небольшие дожди. Умеренный ветер придет с юга. Ночью столбик термометра опустится до +5°, +10°, на востоке – 0°. Днем воздух прогреется до +17°, + 22°.

В среду, 27 апреля, ожидаются кратковременные дожди, местами – с грозами. Южный ветер днем усилится до порывистого и сильного. Ночью похолодает до +7°, +12°. Днем синоптики прогнозируют в республике +20°, +25°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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