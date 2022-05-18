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Погода в Башкирии 18 мая 2022 года: дожди с грозами

Погода в Башкирии 18 мая 2022 года: дожди с грозами

08:06, 18 май 2022

Сегодня, 18 мая, по прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, по республике пройдут небольшие дожди, а местами вновь ожидаются грозы и град, но только днем. Ветер придет с юга, юго-запада, при грозе – порывы до сильного. Ночью столбик термометра опустится до +2°, +7°. Днем воздух прогреется до +12°, +17°.

В четверг, 19 мая, по-прежнему ожидаются кратковременные осадки. Ветер сменит направление на западное. Ночью – привычные +2°, +7°. Днем синоптики не обещают температуру выше +16°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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