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Погода в Башкирии 29 апреля 2022 года: прогнозируются дожди

Погода в Башкирии 29 апреля 2022 года: прогнозируются дожди

08:06, 29 апр 2022

Согласно данным синоптиков Башгидрометцентра, в пятницу, 29 апреля, местами по республике пройдут небольшие дожди.

Направление умеренного ветра – западное, северо-западное. Ночью столбик термометра опустится до 0°, +5°, на юге теплее – до +10°. Днем температура воздуха будет в пределах от +8° до +13°, на юго-востоке вновь теплее – до +20°.

Суббота, 30 апреля, обещает быть холоднее. Ночью без осадков, однако днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет переменным и слабым. Ночью похолодает до -3°, +2°. Днем распогодится – +11°, +16°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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