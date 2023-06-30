В Башкирии в выходные прогнозируются грозы и град

22:08, 30 июн 2023

В предстоящие выходные, 1 и 2 июля, в Башкортостане пройдут дожди с грозами и градом. Такой прогноз, сделали метеорологи Башгидрометцентра.







В субботу, 1 июля, ночью не ожидается значительных осадков, однако днем по всей Башкирии возможны небольшие дожди, грозы и местами даже град. Подует умеренный южный ветер, местами возможны сильные порывы. Температура воздуха в ночные часы составит от +13 до +18 градусов, в дневное время воздух прогреется до +26…+31 градусов.





В воскресенье, 2 июля, в РБ снова ожидаются небольшие дожди, местами прогремят грозы, днем возможен град. Ветер сохранит свое южное направление, в отдельных районах возможны сильные порывы. Ночью температура воздуха опустится до +10…+15 градусов, а днем столбики термометров покажут значения в диапазоне от +20 до +25 градусов.

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Автор: Семен Подгорный