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В Башкирии в начале недели прогнозируется похолодание до +4 градусов

В Башкирии в начале недели прогнозируется похолодание до +4 градусов

23:09, 20 авг 2023

В начале наступившей недели на территории Башкирии прогнозируется ухудшение погодных условий с похолоданием и обильными осадками. Подробности рассказали специалисты Башгидрометцентра.

В понедельник, 21 августа, значительных осадков не предвидится. Днем в отдельных районах возможны небольшие дожди с грозами. Днем подует северо-западный ветер.

В ночное время температура воздуха составит +10…+15 градусов, местами до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, по югу Башкортостана - до +30 градусов.

Во вторник, 22 августа, пройдут кратковременные дожди. Умеренный ветер подует с северо-запада и запада.

Температура воздуха ночью понизится до +9…+14 градусов, в северных и горных районах она может опуститься даже до +4 градусов. Днем ожидается небольшой повышение температуры до +18…+23 градусов.

В среду, 23 августа, местами возможны небольшие дожди с грозами.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах +9…+14 градусов, в северных и горных районах республики понижение до +4 градусов. Днем температура составит +18…+23 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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