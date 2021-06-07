Спасатели предупредили жителей Башкирии о сильном ветре и грозах

07 июн 2021 | 15:47

Грозы и сильный ветер ожидается в Башкирии. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.







Сообщается, что 8 июня в республике ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду, также сохранится чрезвычайная пожароопасность. Воздух днем в регионе может прогреться до 27 °C.



9 июня в республике ожидаются кратковременные дожди и грозы с сильными порывами ветра. Столбик термометра ночью может подняться до 14°, местами в регионе температура может понизиться до +4°С, а днем воздух может прогреться до 25 °C.



Сотрудники МЧС по региону рекомендуют жителям при усилении порывов ветра ограничить выход из зданий. Они напоминают, что если гроза застала людей в лесу, то следует держаться подальше от высоких деревьев, нельзя прикасаться к их стволам.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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