Жители Башкирии начали жаловаться Хабирову на тополя

09 июн 2021 | 10:31

Житель дома №5 по Улице Губайдуллина в Уфе Ю. Солдатов пожаловался главе Башкирии Радию Хабирову на старые тополя во дворах, с которых уже много лет летит пух. Обращение опубликовано на сайте электронной приёмной органов власти республики.







По словам мужчины, многолетние жалобы в администрацию города не решают проблему.

«Только один раз пять лет назад кронировали – обрезали верхушку тополей, что уменьшило пух на один год. Но через два-три года тополя отросли, пух снова стал падать и даже в двойном объеме», - уточняет он.

«Мы понимаем что есть положительные стороны тополя, но недостатки уже перевешивают, так как нашим тополям уже 50-60 лет и они будут падать, тем более существуют альтернативы –безпуховые тополя (мужского типа), пирамидальные тополя», - пишет уфимец.

Также горожанин отмечает, что во время сильного ветра ветки старых деревьев ломаются и падают, что угрожает людям и автомобилям.

Он просит руководителя региона принять решение о замене старых тополей на безпуховые во всех городах республики.



Напомним, недавно в центре Уфы из-за тополиного пуха произошёл крупный пожар.





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