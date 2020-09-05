Жителя Мелеуза обязали очистить берег реки Мелеузки от отходов бетона

Мелеузовский район | 05 сен 2020 | 21:27

Инспекторы Мелеузовского территориального комитета минэкологии региона совместно с полицией установили факт сброса отходов бетона на почву в районе садоводческого товарищества «Тополя» в прибрежной защитной полосе реки Мелеузки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Оказалось, что инициативу по укреплению берега и прокладке дороги рядом с рекой проявил житель Мелеуза.







Так как отходы были из местного завода, по факту нарушения экологических требований при обращении с отходами должностное лицо Мелеузовского завод ЖБК оштрафовали, в адрес юрлица инспектор внес представление об устранении причин и условий правонарушения. Мужчину, отсыпавшего берег, также оштрафовали. После обжалования постановление оставил в силе Мелеузовский райсуд и верховный суд РБ. Штраф он выплатил.



Ему предложили добровольно в месячный срок очистить участок от отходов бетона, однако этого он не сделал.

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Фото: Минэкологии РБ

Минэкологии Башкирии обратилось в суд с иском обязать жителя города очистить береговую полосу реки от отходов бетона. Исковые требования удовлетворены.В настоящее время в службу судебных приставов направлен исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда.