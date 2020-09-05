Жителя Мелеуза обязали очистить берег реки Мелеузки от отходов бетона
Мелеузовский район | 05 сен 2020 | 21:27
Инспекторы Мелеузовского территориального комитета минэкологии региона совместно с полицией установили факт сброса отходов бетона на почву в районе садоводческого товарищества «Тополя» в прибрежной защитной полосе реки Мелеузки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что инициативу по укреплению берега и прокладке дороги рядом с рекой проявил житель Мелеуза.
Так как отходы были из местного завода, по факту нарушения экологических требований при обращении с отходами должностное лицо Мелеузовского завод ЖБК оштрафовали, в адрес юрлица инспектор внес представление об устранении причин и условий правонарушения. Мужчину, отсыпавшего берег, также оштрафовали. После обжалования постановление оставил в силе Мелеузовский райсуд и верховный суд РБ. Штраф он выплатил.
Ему предложили добровольно в месячный срок очистить участок от отходов бетона, однако этого он не сделал.
В настоящее время в службу судебных приставов направлен исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда.