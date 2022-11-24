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В Нуримановском районе Башкирии обнаружили нарушения при строительстве базы отдыха

В Нуримановском районе Башкирии обнаружили нарушения при строительстве базы отдыха

11:49, 24 ноя 2022

В Нуримановском районе Башкирии прокуратура выявила нарушения природоохранного законодательства в процессе строительства базы отдыха компанией «Лагуна» на берегу Павловского водохранилища.



Правоохранители установили, что работы начали без проекта освоения лесов, отходы рабочие складировали на прибрежной защитной полосе, строительная техника находилась в водоохраной зоне реки Уфа, а плодородный слой почвы оказался нарушен. За эти нарушения руководителя компании оштрафовали на 23 тысяч рублей по статьям о порче земель, несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, а также о нарушении специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта и водоохранной зоне водного объекта.


А вот за незаконную вырубку 11 кубометров лип и берез на участке правоохранители возбудили уголовное дело. Ущерб лесному фонду превысил 190 тысяч рублей.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Нуримановский район нарушения
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