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Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется жара

Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется жара

11:58, 13 июн 2021

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По данным Башгидромета, сегодня, 13 июня, ветер будет юго-восточным, порывистым. Так как зона фронта все еще остается на территории республики, то местами сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов.

В понедельник, 14 июня, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+18 градусов, в горных районах — до +7 градусов. Днем потеплеет до +27…32 градусов.

Во вторник, 15 июня, пройдут кратковременные дожди.

— Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горных районах — до +7 градусов, днем +27…+32 градуса, — сообщили синоптики.

По данным Гидрометцентра России, во второй половине июня среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: ufa1.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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