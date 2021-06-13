Синоптики Башкирии рассказали, когда в республику вернется жара
11:58, 13 июн 2021
Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. По данным Башгидромета, сегодня, 13 июня, ветер будет юго-восточным, порывистым. Так как зона фронта все еще остается на территории республики, то местами сохранятся кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +23…+28 градусов.
В понедельник, 14 июня, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до +13…+18 градусов, в горных районах — до +7 градусов. Днем потеплеет до +27…32 градусов.
Во вторник, 15 июня, пройдут кратковременные дожди.
— Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в горных районах — до +7 градусов, днем +27…+32 градуса, — сообщили синоптики.
По данным Гидрометцентра России, во второй половине июня среднесуточная температура воздуха будет выше нормы на 4 градуса.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather