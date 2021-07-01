В Башкортостане пройдут грозы, ливни и град

09:16, 01 июл 2021

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на ближайшие двое суток. По региону 1 и 2 июля будет жарко, пройдут ливни, грозы, град и дождь.







1 июля местами прогнозируются небольшие осадки, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 30-35°.



2 июля по прогнозу местами пройдут небольшие осадки, грозы, местами ливни, град. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 16-21°, в дневное время 28-33°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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