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В Башкортостане пройдут грозы, ливни и град

В Башкортостане пройдут грозы, ливни и град

09:16, 01 июл 2021

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на ближайшие двое суток. По региону 1 и 2 июля будет жарко, пройдут ливни, грозы, град и дождь.

1 июля  местами прогнозируются небольшие осадки, грозы, местами сильные ливни, град. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного.  Температура окружающего воздуха  в дневное время составит 30-35°.

2 июля по прогнозу местами пройдут небольшие осадки, грозы, местами ливни, град. Ветер юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 16-21°, в дневное время 28-33°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

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Теги: погода
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