В Башкирии подали иск в суд за дискриминацию непривитых граждан
15:51, 07 июл 2021
Жители Башкирии направили иск в Верховный суд с требованием призвать к ответственности администрацию главы республики Радия Хабирова из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа» сегодня, 7 июля.
Истцы считают, что введённые запреты на посещение общественных мест теми, кто не вакцинирован дискриминируют их.
— Указ содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора — либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться. И то и то недопустимо в силу конституционных норм относительно права выбора, — говорится в иске.
Напомним, что ограничения на посещение не вакцинированными музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов культуры, ночных клубы, а также массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях начал действовать с 22 июня.
Также с 12 июля в силу вступит запрет на посещение заведений питания, в салонах красоты, косметических, массажных, СПА-салонах, фитнес-клубах, бассейнах, на междугородных пассажирских перевозках и в пригородном поезде «Орлан».
Иск был принят судом 1 июля, но дата заседания по делу пока не назначена.