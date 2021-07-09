В соцсетях пожаловались на адские условия в одном из пансионатов Уфы

18:38, 09 июл 2021

Минтруд Башкирии намерен проверить один из частных домов престарелых в республике после поступившего сообщения в социальные сети о том, что там ненадлежащее обслуживание. Речь идет о пансионате «Долголетие», который находится в Уфе на ул. Речной, 24B.







По информации ИА «Башинформ», сообщение появилось под публикацией главы республики Радия Хабирова. Женщина рассказала, что устроила в пансионат свою недееспособную мать 20 мая, однако уже 6 июля была вынуждена забрать ее обратно.



Местная жительница сообщила, что в пансионате так и не пролечили пролежень, в результате чего «он дошел до кости, разъел мягкие ткани и жировую прослойку». Жалоба также поступила на хамское отношение персонала.

«Старики все с язвами, грязные, голодные, одна лежала, видимо, избитая, потому что держалась за лицо. Лежачие больные находятся на втором этаже, где крутая лестница и все, выхода больше нет. В случае ЧП они просто элементарно не смогут вынести по ней всех стариков, эвакуационных путей больше нет. Нет средств пожаротушения, нет систем сигнализации при пожаре. Окна не открываются, смрад стоит на весь пансионат. Грязь в санузлах», – написала она.

По ее словам, все постояльцы лежат на матрасах без простыней, в фекалиях. «Это ад на земле», – отметила написавшая.

В настоящий момент Минтруд Башкирии инициировал предварительную проверку. Специалисты выехали на место сегодня, 9 июля. Пока что известно, что пансионат начал свою работу два месяца назад. Итоги проверки будут известны позже.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии также проинформировала о своем намерении начать проверку в отношении пансионата.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства, противопожарных норм, качество и условия содержания постояльцев, в том числе обеспечение предметами первой необходимости, а также даст оценку действиям должностных лиц учреждения», – отметили в ведомстве.









Ранее сообщалось, что 15 декабря в доме престарелых в деревне Ишбулдино произошел пожар, в котором погибло 11 человек. по требованию прокуратуры Кировский суд Уфы приостановил работу пансионата «Моя семья», прославившегося всплывшими фотографиями об ужасающих условиях проживания для постояльцев.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети