В соцсетях пожаловались на адские условия в одном из пансионатов Уфы
18:38, 09 июл 2021
Минтруд Башкирии намерен проверить один из частных домов престарелых в республике после поступившего сообщения в социальные сети о том, что там ненадлежащее обслуживание. Речь идет о пансионате «Долголетие», который находится в Уфе на ул. Речной, 24B.
По информации ИА «Башинформ», сообщение появилось под публикацией главы республики Радия Хабирова. Женщина рассказала, что устроила в пансионат свою недееспособную мать 20 мая, однако уже 6 июля была вынуждена забрать ее обратно.
Местная жительница сообщила, что в пансионате так и не пролечили пролежень, в результате чего «он дошел до кости, разъел мягкие ткани и жировую прослойку». Жалоба также поступила на хамское отношение персонала.
По ее словам, все постояльцы лежат на матрасах без простыней, в фекалиях. «Это ад на земле», – отметила написавшая.
В настоящий момент Минтруд Башкирии инициировал предварительную проверку. Специалисты выехали на место сегодня, 9 июля. Пока что известно, что пансионат начал свою работу два месяца назад. Итоги проверки будут известны позже.
Пресс-служба прокуратуры Башкирии также проинформировала о своем намерении начать проверку в отношении пансионата.
Ранее сообщалось, что 15 декабря в доме престарелых в деревне Ишбулдино произошел пожар, в котором погибло 11 человек. по требованию прокуратуры Кировский суд Уфы приостановил работу пансионата «Моя семья», прославившегося всплывшими фотографиями об ужасающих условиях проживания для постояльцев.