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В скандальном пансионате для пожилых в Уфе умер один из пенсионеров

В скандальном пансионате для пожилых в Уфе умер один из пенсионеров

Уфа | 09 окт 2020 | 09:18

В скандальном пансионате для пожилых людей «Моя семья» умер постоялец, мало того, руководство учреждения несколько дней скрывало его смерть – так утверждают родственники пенсионера. Близкие погибшего забили тревогу после того, как увидели сюжет о пансионате в эфире телеканала БСТ, но увы, оказалось поздно.



Со слов семьи умершего, сначала им говорили, что пенсионеру плохо, на следующий день отказали им в свидании с дедушкой, а сегодня им уже сообщили, что постояльца нет в живых.

Ольга Мучинова, родственница умершего постояльца пансионата:

- Мы переговорили с директором, попросили забрать и посмотреть деда, нам категорически отказали, не пустили даже участкового. Ритуальные службы забрали тело. Сотрудники сказали нам, что у него довольно сильные трупные пятна. Мы ждем результаты экспертизы.
Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам

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Опубликовано видео из пансионата «Моя семья», сотрудников которого обвинили в жестокости к пенсионерам
Напомним, на днях девушка, которая устроилась на работу в скандальный пансионат, рассказала об учреждении в соцсетях. Сейчас в отношении пансионата проводятся проверки различными надзорными органами.

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Источник: bash.news

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