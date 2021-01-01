Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Гафурийском районе появится пансионат для престарелых в сотрудничестве с Минтруда Башкирии

В Гафурийском районе появится пансионат для престарелых в сотрудничестве с Минтруда Башкирии

В Гафурийском районе появится пансионат для престарелых в сотрудничестве с Минтруда Башкирии

Гафурийский район | 01 янв 2021 | 20:16

В Башкирии появится пансионат для пенсионеров и инвалидов в сотрудничестве с Министерством семьи и труда. Министр Ленара Иванова подписала соглашение с частным пансионатом в Гафурийском районе, об этом стало известно накануне, 31 декабря.



— Заключено концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов, — сообщается на официальном сайте министерства.

Как сообщили в министерстве, это не первый пример подобного сотрудничества частного пансионата и государства. Подобные учреждения существуют также в Мишкинском и Кушнаренковском районах.

В Гафурийском районе сотрудницу центра занятости осудили за взятки и фейковых безработных

Читайте также:

В Гафурийском районе сотрудницу центра занятости осудили за взятки и фейковых безработных
Особо пристальное внимание домам престарелых начали уделять после того, как бывшая сотрудница нелегального частного пансионата «Моя Семья» рассказала об издевательствах над стариками в стенах заведения. Вскоре после того, как об этом стало известно общественности, оно было закрыто, а владелец пытался вновь перевезти стариков на новое местонахождение пансионата. Спустя месяц произошел пожар в еще одном частном пансионате в селе Ишбулдино, в котором погибли 11 стариков.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: