В Гафурийском районе появится пансионат для престарелых в сотрудничестве с Минтруда Башкирии

В Башкирии появится пансионат для пенсионеров и инвалидов в сотрудничестве с Министерством семьи и труда. Министр Ленара Иванова подписала соглашение с частным пансионатом в Гафурийском районе, об этом стало известно накануне, 31 декабря.
— Заключено концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов, — сообщается на официальном сайте министерства.
Как сообщили в министерстве, это не первый пример подобного сотрудничества частного пансионата и государства. Подобные учреждения существуют также в Мишкинском и Кушнаренковском районах.
Особо пристальное внимание домам престарелых начали уделять после того, как бывшая сотрудница нелегального частного пансионата «Моя Семья» рассказала об издевательствах над стариками в стенах заведения. Вскоре после того, как об этом стало известно общественности, оно было закрыто, а владелец пытался вновь перевезти стариков на новое местонахождение пансионата. Спустя месяц произошел пожар в еще одном частном пансионате в селе Ишбулдино, в котором погибли 11 стариков.