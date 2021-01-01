В Гафурийском районе появится пансионат для престарелых в сотрудничестве с Минтруда Башкирии

Гафурийский район | 01 янв 2021 | 20:16

В Башкирии появится пансионат для пенсионеров и инвалидов в сотрудничестве с Министерством семьи и труда. Министр Ленара Иванова подписала соглашение с частным пансионатом в Гафурийском районе, об этом стало известно накануне, 31 декабря.







— Заключено концессионное соглашение о создании негосударственного пансионата стационарного обслуживания для пожилых и инвалидов, — сообщается на официальном сайте министерства.

Как сообщили в министерстве, это не первый пример подобного сотрудничества частного пансионата и государства. Подобные учреждения существуют также в Мишкинском и Кушнаренковском районах.

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