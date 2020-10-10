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Мужчина рассказал об ужасных мучениях своего отца в уфимском пансионате "Моя семья"

Мужчина рассказал об ужасных мучениях своего отца в уфимском пансионате "Моя семья"

Уфа | 10 окт 2020 | 14:09

Житель Башкириии сообщил об еще одном происшествии в уфимском пансионате для престарелых «Моя семья». Об этом мужчина рассказал программе «Честно говоря».

«Я посмотрел на лицо отца – ужасное лицо. Изнеможденное, такое замученное лицо. Начали в могилу ложить его вдвоем с сыном – он легкий, килограмм 25–30 в живом человеке. У него усы такие были, он никогда усов не носил. Я спросил у ребят в похоронном, они сказали, что его брили, был весь заросший», – рассказывает сын погибшего. 


Мужчина добавил, что в пансионате требовали бритвенный прибор, который он отнес туда. Однако отцом сотрудники учреждения не занимались. Со слов семьи умершего, им долго не выдавали тело и не пускали в пансионат. Сначала им говорили, что пенсионеру резко стало плохо. Лишь спустя несколько дней сообщили, что дедушка скончался.

Сын скончавшегося пенсионера рассказал, что написал заявление в прокуратуру Башкирии, МВД и Роспотребнадзор спустя несколько дней после похорон. Однако по его словам, ответы из ведомств приходят непонятные.

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Ранее депутаты Башкирии провели проверку частного пансионата «Моя семья», сотрудник которого сообщил об издевательствах над пенсионерами. Напомним, скандал разгорелся после сообщения бывшего работника дома престарелых, по словам которого в учреждении пожилых избивают, матерят, заставляют спать на голом матрасе и не ухаживают за ними.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Видео: https://vk.com/govoryachestno

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