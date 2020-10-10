Мужчина рассказал об ужасных мучениях своего отца в уфимском пансионате "Моя семья"

Уфа | 10 окт 2020 | 14:09

Житель Башкириии сообщил об еще одном происшествии в уфимском пансионате для престарелых «Моя семья». Об этом мужчина рассказал программе «Честно говоря».



«Я посмотрел на лицо отца – ужасное лицо. Изнеможденное, такое замученное лицо. Начали в могилу ложить его вдвоем с сыном – он легкий, килограмм 25–30 в живом человеке. У него усы такие были, он никогда усов не носил. Я спросил у ребят в похоронном, они сказали, что его брили, был весь заросший», – рассказывает сын погибшего.









Мужчина добавил, что в пансионате требовали бритвенный прибор, который он отнес туда. Однако отцом сотрудники учреждения не занимались. Со слов семьи умершего, им долго не выдавали тело и не пускали в пансионат. Сначала им говорили, что пенсионеру резко стало плохо. Лишь спустя несколько дней сообщили, что дедушка скончался.



Сын скончавшегося пенсионера рассказал, что написал заявление в прокуратуру Башкирии, МВД и Роспотребнадзор спустя несколько дней после похорон. Однако по его словам, ответы из ведомств приходят непонятные.

Ранее депутаты Башкирии провели проверку частного пансионата «Моя семья», сотрудник которого сообщил об издевательствах над пенсионерами. Напомним, скандал разгорелся после сообщения бывшего работника дома престарелых, по словам которого в учреждении пожилых избивают, матерят, заставляют спать на голом матрасе и не ухаживают за ними.





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Фото: скрин видео