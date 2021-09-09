Башкирию накроет сильный ветер с дождями
08:14, 09 сен 2021
«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на 9 и 10 сентября. Синоптики сообщили, что в ближайшие два дня ожидаются дожди и сильный ветер.
9 сентября по прогнозу будет облачная погода с прояснениями. Утром и днем в отдельных районах пообещали сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит 12-17°.
10 сентября также ожидают кратковременные дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 12-17°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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