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Башкирию накроет сильный ветер с дождями

Башкирию накроет сильный ветер с дождями

08:14, 09 сен 2021

«Башгидрометцентр» представил прогноз погоды на 9 и 10 сентября. Синоптики сообщили, что в ближайшие два дня ожидаются дожди и сильный ветер. 

9 сентября по прогнозу будет облачная погода с прояснениями. Утром  и днем в отдельных районах пообещали сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит 12-17°.

10 сентября также ожидают кратковременные дожди. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем 12-17°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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