В Белорецком районе Башкирии родители учеников одной из школ внезапно узнали, что у них в этом году не будет отопления

14:14, 15 сен 2021

В Республике Башкортостан родители обучающихся одной из школ в последний момент узнали, что им придется учиться без отопления.







Жители села Верхнебельский Белорецкого района обратились с коллективной жалобой на директора местной школы, который, как они говорят, протянул с ремонтными работами в котельной до холодов, а позже сознался, что тепло в образовательное учреждение в текущем году подать не получится.

"Наступил отопительный сезон, стартовал учебный год, но почему-то администрация школы дотянула до этого критичного момента, не занималась этим вопросом в летнее время года. На данный момент сообщили, что котел вышел из строя и не подлежит ремонту, а детей отправят продолжать обучение в соседнее село, ежедневно ездить на автобусе на расстояние 10 км туда и обратно в чужую школу, а начнутся морозы, дети к тому же будут стоять на остановке зябнуть в темное время суток", - сообщили родители в обращении на интернет-ресурсе приемной властей Республики Башкортостан.

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По их словам, при обильных снегопадах единственную дорогу заметает и учащимся школ придется сидеть дома.