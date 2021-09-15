Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Белорецком районе Башкирии родители учеников одной из школ внезапно узнали, что у них в этом году не будет отопления

В Белорецком районе Башкирии родители учеников одной из школ внезапно узнали, что у них в этом году не будет отопления

14:14, 15 сен 2021

В Республике Башкортостан родители обучающихся одной из школ в последний момент узнали, что им придется учиться без отопления.

Жители села Верхнебельский Белорецкого района обратились с  коллективной жалобой на директора местной школы, который, как они говорят, протянул с ремонтными работами в котельной до холодов, а позже сознался, что тепло в образовательное учреждение в текущем году подать не получится.

"Наступил отопительный сезон, стартовал учебный год, но почему-то администрация школы дотянула до этого критичного момента, не занималась этим вопросом в летнее время года. На данный момент сообщили, что котел вышел из строя и не подлежит ремонту, а детей отправят продолжать обучение в соседнее село, ежедневно ездить на автобусе на расстояние 10 км туда и обратно в чужую школу, а начнутся морозы, дети к тому же будут стоять на остановке зябнуть в темное время суток", - сообщили родители в обращении на интернет-ресурсе приемной властей Республики Башкортостан.

Читайте также:

Авария в Башкирии: погиб водитель, наехав на лошадь и опрокинувшись в кювет
По их словам, при обильных снегопадах единственную дорогу заметает и учащимся школ придется сидеть дома.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги: Белорецкий район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: