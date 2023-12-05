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В Аскинском районе Башкирии в школьной котельной произошел взрыв газа

В Аскинском районе Башкирии в школьной котельной произошел взрыв газа

На территории Аскинского района Башкирии произошло ЧП - взорвался котел в котельной школы населенного пункта Султанбеково. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент произошел около 8:30 утра во вторник.

По предварительной информации, один из котлов пришел в негодность и раздался оглушительный взрыв. Ударной волной частично разрушило здание котельной. В завалах обнаружили тело 51-летнего рабочего, который в момент инцидента находился в помещении. Его доставили в районную больницу с тяжелыми травмами, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Отмечается, что котельная располагалась отдельно от школьного здания. Среди учеников и персонала учебного заведения пострадавших нет. Всех детей отпустили по домам, учебный процесс в школе временно приостановлен.

Как заявили в прокуратуре региона, сейчас проводятся надзорные мероприятия для установления причин и обстоятельств ЧП. Также будет дана оценка соблюдению законов о промышленной и пожарной безопасности, охране труда. При выявлении нарушений примут меры прокурорского реагирования.

Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Аскинский район происшествия
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