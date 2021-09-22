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В Башкирии температура воздуха ощутимо повысится

В Башкирии температура воздуха ощутимо повысится

08:10, 22 сен 2021

Жителей Башкирии ожидает «бабье лето». Каким оно будет? О характере погоды в ближайшие семь дней рассказали синоптики.

Так, в среду, 22 сентября, температура воздуха ощутимо повысится и в дневные часы составит от +11 до +16 градусов. Будет сухо и безветрено, осадков на территории региона не ожидается.

В четверг, 23 сентября и пятницу, 24 сентября тепло почти по-летнему, преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет комфортные +18 градусов.

В субботу, 25 сентября температура воздуха составит уже от +13 до +16 по Цельсию, небо затянут тучи, пройдут дожди.

В воскресенье, 26 сентября снова пасмурно, произойдет дальнейшее похолодание, возможны небольшие дожди. Днем на термометре от +11 до +12 градусов.

В понедельник и вторник, 27, 28 сентября — облачно и прохладно, ветер усилится. Воздух днем прогреется лишь до +10 градусов по Цельсию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  бабье лето в республике будет кратковременным.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: pexels.com
Теги: погода
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