В Башкирии температура воздуха ощутимо повысится
08:10, 22 сен 2021
Жителей Башкирии ожидает «бабье лето». Каким оно будет? О характере погоды в ближайшие семь дней рассказали синоптики.
Так, в среду, 22 сентября, температура воздуха ощутимо повысится и в дневные часы составит от +11 до +16 градусов. Будет сухо и безветрено, осадков на территории региона не ожидается.
В четверг, 23 сентября и пятницу, 24 сентября тепло почти по-летнему, преимущественно без осадков. Столбик термометра покажет комфортные +18 градусов.
В субботу, 25 сентября температура воздуха составит уже от +13 до +16 по Цельсию, небо затянут тучи, пройдут дожди.
В воскресенье, 26 сентября снова пасмурно, произойдет дальнейшее похолодание, возможны небольшие дожди. Днем на термометре от +11 до +12 градусов.
В понедельник и вторник, 27, 28 сентября — облачно и прохладно, ветер усилится. Воздух днем прогреется лишь до +10 градусов по Цельсию.
Таким образом, можно сделать вывод, что бабье лето в республике будет кратковременным.