В Башкирии прогнозируются заморозки до -6 градусов

08:14, 29 сен 2021

«Башгидрометцентр» сообщил, что в ближайшие два дня в республике ожидается неблагоприятная погода. Синоптики пообещали, что 29 и 30 сентября будет сухая, морозная погода.







29 сентября прйдет без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный, ночью в юго-восточных районах порывы до сильного. Температура днем составит +4,+9°.



30 сентября также будет сухо. Ветер пообещали северный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°, днем температура воздуха +5,+10°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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