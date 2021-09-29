Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии прогнозируются заморозки до -6 градусов

В Башкирии прогнозируются заморозки до -6 градусов

08:14, 29 сен 2021

«Башгидрометцентр» сообщил, что в ближайшие два дня в республике ожидается неблагоприятная погода. Синоптики пообещали, что 29 и 30 сентября будет сухая, морозная погода.

29 сентября прйдет без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный, ночью в юго-восточных районах порывы до сильного. Температура днем составит +4,+9°.

30 сентября также будет сухо. Ветер пообещали северный умеренный. Ночью заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1,-6°, днем температура воздуха +5,+10°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: