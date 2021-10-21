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В Башкирии скончался врач ковид-госпиталя Ринат Кайбышев

В Башкирии скончался врач ковид-госпиталя Ринат Кайбышев

11:04, 21 окт 2021

Накануне, 20 октября, ушёл из жизни врач-рентгенолог, заведующий кабинетом компьютерной томографии Зубовского филиала РКИБ Ринат Кайбышев.

По сообщения пресс-службы медучреждения, врач скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. По факту смерти медика уже проводится проверка.

Коллеги Рината Кайбышева отзываются о нём как о внимательном специалисте и отзывчивом товарище.


«Профессионал, опытный и знающий врач, к которому обращались сотни и сотни людей за помощью, за консультацией, за советом. И для всех он находил время, всем помогал. Порядочный, скромный, интеллигентный, отзывчивый, неравнодушный человек, отличный семьянин. Люди его уважали и ценили. Скорбим», — говорится в сообщении Республиканской клинической инфекционной больницы.

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Источник: bash.news
Теги: Уфа Коронавирус в Башкирии
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