В Башкирии показали внутренности памятника Салавату Юлаеву (видео)

14:06, 23 окт 2021

Эксперт показал на видео, что творится внутри памятнику Салавату Юлаеву в Уфе.





С недавних пор в Уфе активно обсуждают необходимость реставрации памятника национальному герою Башкирии. Непростую тему поднял сам глава региона Радий Хабиров. Подготовительные работы к ремонту памятника должны завершиться к маю 2022 года.

23 июня в сети появился обзорный ролик, записанный экспертом, который пробрался внутрь памятника Салавату Юлаеву. Оказалось, что внутри статуи относительно просторно и там может передвигаться взрослый человек. Оказался внутри мужчина через люк в крупе коня.

- Снимаем корпус Салавата. Вот левая нога – россыпь дыр! Вот правая нога, в ней также дыры. Окалина на полу и на каркасе, - говорит эксперт на видео.

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Фото: из архива newsbash.ru