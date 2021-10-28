Жители Башкирии пожаловались на отсутствие вакцин от коронавируса

08:28, 28 окт 2021

Жители Башкирии возмутились тем, как продвигается вакцинация в республике. Люди обратились к Радию Хабирову.







«Почему нет Спутник лайт в Башкирии. В Стерлитамаке нет ни в одном медучреждении?», — написал Татьяна Маслова. «Его везде нет по РБ, сам Минздрав подтвердил. ПЦР тесты отменили, Лайта на всех не хватило — отлично вступаем в недельный локдаун», — отметил другой житель республики.



«Октябрьский: тоже нет Спутник лайт. Сделал Спутник V, но заветного кода ждать две недели. Вы уж что-нибудь придумайте», — возмутился Тимур Султанов.

«Борьба с короновирусом не закупая лекарств? Не выдавая их бесплатно, как положено? Хороша же борьба», — пожаловалась главе Наталья Дятлова.



«Я живу в деревне. Нам в мае делали прививку. Уже скоро к концу ноября должна быть ревакцинация. Но у нас медпункт не работает. И куда нам обратиться? Понятно, что в районную поликлинику. Но куда именно? Никто не знает», — отметила Зухра Сулейманова.

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