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Жители Башкирии пожаловались на ковид-бокс, который открыли в жилом доме

Жители Башкирии пожаловались на ковид-бокс, который открыли в жилом доме

09:56, 26 окт 2021

Речь — о поликлинике № 32 в Уфе, которая находится на первом этаже, там расположен и фильтрационный бокс для больных с подозрением на корону.

По словам местных жителей, помещение бокса очень маленькое, а пациентов много. В результате десятки людей ждут очереди во дворе рядом с подъездами. Жильцы очень боятся заражения. Отдельно они рассказали, что есть возможность оградить прохожих от больных людей, якобы для этого есть вход с внутренней стороны дома. Это сообщение было размещено на портале «Электронная приемная органов власти Республики Башкортостан».

На обращение уфимцев отреагировали сотрудники Минздрава республики. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в поликлинике № 32 соблюдаются все санитарные нормы.


— В данном медучреждении есть три основных входа. Главный — для пациентов без признаков ОРВИ и повышенной температуры. Так же функционирует служебный вход для сотрудников. Отдельная дверь ведет в фильтр-бокс для больных с признаками инфекции, — рассказали специалисты.
Как пояснили медики, даже медицинские отходы из поликлиники выносятся так, что контакт с людьми не возможен. Осуществлять это позволяют архитектурные решения, принятые при строительстве дома.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа
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