В Башкирии женился выживший в учалинской бойне Зариф Хилажев
12:16, 08 ноя 2021
Выживший в учалинской трагедии, произошедшей в середине января 2019 года, Зариф Хилажев женился.
Мусульманский обряд бракосочетания — никах провели 5 ноября.
О радостном событии Зариф Хилажев рассказал своим подписчикам в социальных сетях.
«С нашим днём, матурым („моя красавица“ — с тат. яз.) Ирина», — написал он.
В комментариях к посту друзья и близкие поздравляют новоиспеченную семью.
В этот день рано утром местный житель Артур Ибрагимов поссорился со своей супругой после возвращения из кафе. Женщина, опасаясь за свою жизнь, сбежала от него к соседям.
Мужчина преследовал ее с ружьем — по дороге он расстрелял семью Хилажевых, убил живущего рядом майора полиции. Догнав женщину, выстрелил ей в голову и покончил с собой.
Зарифа тяжело ранило. Он пережил обширные операции, медикаментозный сон. После того, как пришел в себя, он рассказал журналистам подробности тех страшных минут.
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