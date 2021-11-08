В Башкирии женился выживший в учалинской бойне Зариф Хилажев

12:16, 08 ноя 2021

Выживший в учалинской трагедии, произошедшей в середине января 2019 года, Зариф Хилажев женился.



Мусульманский обряд бракосочетания — никах провели 5 ноября.







О радостном событии Зариф Хилажев рассказал своим подписчикам в социальных сетях.



«С нашим днём, матурым („моя красавица“ — с тат. яз.) Ирина», — написал он.



В комментариях к посту друзья и близкие поздравляют новоиспеченную семью.

«Жизнь продолжается! Живите долго и счастливо», — пишут они.

Трагедия, унесшая жизнь трех человек, в том числе супруги Зарифа Гульсии Хилажевой, произошла 13 января 2019 года.

В этот день рано утром местный житель Артур Ибрагимов поссорился со своей супругой после возвращения из кафе. Женщина, опасаясь за свою жизнь, сбежала от него к соседям.



Мужчина преследовал ее с ружьем — по дороге он расстрелял семью Хилажевых, убил живущего рядом майора полиции. Догнав женщину, выстрелил ей в голову и покончил с собой.



Зарифа тяжело ранило. Он пережил обширные операции, медикаментозный сон. После того, как пришел в себя, он рассказал журналистам подробности тех страшных минут.

«Было полшестого утра. Мы спали дома. В дверь начали сильно стучаться и кричать «помогите». Мы поняли, что происходит что-то страшное. Родители учили меня всегда помогать тем, кто нуждается в помощи. Мы открыли дверь, забежала соседка, у которой пальцы были в крови. Хотели оказать первую помощь, но не успели. Ее муж уже начал стрелять с криком: «Где моя жена?». Дальше всё было как в тумане», — поделился воспоминаниями Зариф Хилажев.

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Фото: соцсети