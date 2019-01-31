Пострадавший учалинец Зариф Хилажев встал на ноги и решил, что будет жить ради детей

Зариф Хилажев, ставший жертвой «учалинского стрелка», уже самостоятельно ходит, хорошо ест и идет на поправку. Придя в себя после комы и 11 дней реанимации, он решил, что будет жить ради детей. О том, что супруга скончалась, ему уже сообщили. Об этом рассказал отец Зарифа.

Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении травматологии Республиканской клинической больницы. Только благодаря врачам сыну удалось выкарабкаться, говорят родители. Они выражают огромную благодарность медицинскому персоналу и всем неравнодушным людям, которые поддерживают семью Хилажевых после случившейся трагедии.Галимжан Хилажев, отец Зарифа Хилажева: «Духовно поддержали все, за это им тоже огромное спасибо. Думаю, все дальнейшее в руках у Зарифа. Он бодрый, он уже почувствовал, что выскочил оттуда. Ради семьи, ради детей он должен жить».Автор: Альбина Хайруллина