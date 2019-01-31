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Пострадавший учалинец Зариф Хилажев встал на ноги и решил, что будет жить ради детей

Добавлено: 31.01.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Пострадавший учалинец Зариф Хилажев встал на ноги и решил, что будет жить ради детей

Зариф Хилажев, ставший жертвой «учалинского стрелка», уже самостоятельно ходит, хорошо ест и идет на поправку. Придя в себя после комы и 11 дней реанимации, он решил, что будет жить ради детей. О том, что супруга скончалась, ему уже сообщили. Об этом рассказал отец Зарифа.

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Сейчас мужчина продолжает лечение в отделении травматологии Республиканской клинической больницы. Только благодаря врачам сыну удалось выкарабкаться, говорят родители. Они выражают огромную благодарность медицинскому персоналу и всем неравнодушным людям, которые поддерживают семью Хилажевых после случившейся трагедии.

Галимжан Хилажев, отец Зарифа Хилажева: «Духовно поддержали все, за это им тоже огромное спасибо. Думаю, все дальнейшее в руках у Зарифа. Он бодрый, он уже почувствовал, что выскочил оттуда. Ради семьи, ради детей он должен жить».
Автор: Альбина Хайруллина

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