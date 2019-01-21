Зарифу Хилажеву пострадавшему от рук учалинского стрелка удалили часть легкого
Комментарии (0)
Пострадавший от рук учалинского стрелка Зариф Хилажев остается в республиканской клинической больнице. У молодого человека серьёзно повреждены легкое, часть, которого пришлось удалить, раздроблены плечо и кисть. Дома молодого отца ждут дети 3-х и 7-ми лет. О том, что супруги нет в живых, Зарифу пока не говорят, сообщает Новости Башкирии сегодня.
Ильдус Заитов, заместитель главного врача по хирургической помощи Республиканской клинической больницы имени Г.Куватова:
«Прогнозы мы однозначно сейчас дать не можем, потому что та травма, которая ему нанесена, может обернуться и более серьезными последствиями, чем те, которые мы имеем сейчас у пациента».Кровавая перестрелка в Учалах прогремела на всю страну. До сих пор неизвестно, по каким причинам 34-летний Артур Ибрагимов устроил расправу над женой, тремя сельчанами, а затем покончил с собой. Одна из версий, что мужчина был не столько в состоянии алкогольного, сколько наркотического опьянения. То, что мужчина ранее уже не раз поднимал руку на супругу и угрожал убийством, подтвердили соседи. По словам общественников, домашнее насилие – результат пробела в законодательстве.
Надежда Крылова, член президиума Союза женщин Республики Башкортостан, адвокат:
«Уже давно, много лет у нас в Российской Федерации и Республике Башкортостан Союз женщин Республики Башкортостан активно выступает за то, чтобы как во многих странах мира был принят свой закон о предупреждении и профилактике насилия в семье».Автор: Динара Таймасханова
Читайте также
Происшествия
Учалинский стрелок Артур Ибрагимов три раза привлекался за семейные скандалы
Происшествия
В одном из блоков республиканской детской клинической больницы возник пожар
Происшествия
Выживший в массовом убийстве в Учалах Зариф Хилажев пришел в себя
Происшествия
В Башкирии объявили сбор средств на оказание необходимой помощи Зарифу Хилажеву из Учалов
Происшествия
Выжившего в учалинской бойне Зарифа Хилажева ввели в медикаментозный сон: состояние его тяжелое
Происшествия
Хроника массового убийства в Учалах
Здравоохранение
Из уфимской РКБ подали заявления об уходе двое высокопоставленных врачей
Общество
В Уфе росгвардейцы спустились с крыши РДКБ в костюмах супергероев из комиксов