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Зарифу Хилажеву пострадавшему от рук учалинского стрелка удалили часть легкого

Добавлено: 21.01.19
Просмотров: 56
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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Зарифу Хилажеву пострадавшему от рук учалинского стрелка удалили часть легкого

Пострадавший от рук учалинского стрелка Зариф Хилажев остается в республиканской клинической больнице. У молодого человека серьёзно повреждены легкое, часть, которого пришлось удалить, раздроблены плечо и кисть. Дома молодого отца ждут дети 3-х и 7-ми лет. О том, что супруги нет в живых, Зарифу пока не говорят, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Ильдус Заитов, заместитель главного врача по хирургической помощи Республиканской клинической больницы имени Г.Куватова:
«Прогнозы мы однозначно сейчас дать не можем, потому что та травма, которая ему нанесена, может обернуться и более серьезными последствиями, чем те, которые мы имеем сейчас у пациента».
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Кровавая перестрелка в Учалах прогремела на всю страну. До сих пор неизвестно, по каким причинам 34-летний Артур Ибрагимов устроил расправу над женой, тремя сельчанами, а затем покончил с собой. Одна из версий, что мужчина был не столько в состоянии алкогольного, сколько наркотического опьянения. То, что мужчина ранее уже не раз поднимал руку на супругу и угрожал убийством, подтвердили соседи. По словам общественников, домашнее насилие – результат пробела в законодательстве.

Надежда Крылова, член президиума Союза женщин Республики Башкортостан, адвокат:
«Уже давно, много лет у нас в Российской Федерации и Республике Башкортостан Союз женщин Республики Башкортостан активно выступает за то, чтобы как во многих странах мира был принят свой закон о предупреждении и профилактике насилия в семье».
Автор: Динара Таймасханова

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