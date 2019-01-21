Зарифу Хилажеву пострадавшему от рук учалинского стрелка удалили часть легкого

Пострадавший от рук учалинского стрелка Зариф Хилажев остается в республиканской клинической больнице. У молодого человека серьёзно повреждены легкое, часть, которого пришлось удалить, раздроблены плечо и кисть. Дома молодого отца ждут дети 3-х и 7-ми лет. О том, что супруги нет в живых, Зарифу пока не говорят, сообщает Новости Башкирии сегодня.

Ильдус Заитов, заместитель главного врача по хирургической помощи Республиканской клинической больницы имени Г.Куватова:



«Прогнозы мы однозначно сейчас дать не можем, потому что та травма, которая ему нанесена, может обернуться и более серьезными последствиями, чем те, которые мы имеем сейчас у пациента».

«Уже давно, много лет у нас в Российской Федерации и Республике Башкортостан Союз женщин Республики Башкортостан активно выступает за то, чтобы как во многих странах мира был принят свой закон о предупреждении и профилактике насилия в семье».