Учалинский стрелок Артур Ибрагимов три раза привлекался за семейные скандалы

Серьезные разбирательства ждут сотрудников лицензионной службы Башкирии, позволивших иметь охотничье ружье неуравновешенному человеку. Напомним, на минувшей неделе, аккурат на Старый новый год в Учалах 35-летний Артур Ибрагимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял троих соседей - двое из них погибли, а один находится в реанимации, а потом убил свою супругу и застрелился сам.



Трагедия разыгралась на улице Школьной, а жертвами пьяного вооруженного человека стали жители двух близлежащих частных домов. Г-н Ибрагимов был охотником, а потому имел дома зарегистрированное гладкоствольное ружье. Как выяснилось, мужчина трижды попадал в поле зрения правоохранительных органов, устраивая семейные скандалы с дракой, и, но при этом никто не задумался, что буян имеет оружие, которое может выстрелить.



Супруга Артура Ибрагимова Лейсян была моложе мужа на 10 лет, возможно, эта разница в возрасте и заставляла мужчину ревновать. 25-летняя девушка поводов для ревности не давала, занималась домом, детьми и работой - она трудилась в финансовой организации по выдаче микрозаймов. Но, как утверждают близкие, мужчине не нужны были поводы - «он ревновал ее к каждому столбу», а «когда выпьет, так вообще был дурак» - поднимал руку не только на благоверную, но и тех, кто пытался утихомирить дебошира.



Сейчас близкие рассказывают - супруги ссорились часто - парень не раз устраивал сцены ревности, приняв на грудь и при этом хватался за ружье. Но до этого обходилось без выстрелов. Кстати, соседи тоже уже не раз становились участниками скандалов семейной пары.



В злополучную ночь, около четырех утра, глава семейства приехал домой из ресторана пьяным на такси и, попросив извозчика подождать, пока он вынесет деньги, зашел в дом. Однако на пороге он появился уже вооруженный ружьем, как выяснилось позже, погнавшись за женой. Девушка только успела спросить таксиста: «Зачем вы его привезли?» - одна рука ее была уже в крови. Скорее всего, супруга понимала, что муж под алкогольными парами способен на всякое. Испуганный шофер прыгнул за руль, завел мотор и попытался уехать, но так и не расплатившийся пассажир уже вовсю начал палить по его машине. Несколько пуль пробили заднее стекло и бампер, одна отскочила от диска колеса. Дорога была заметена, авто застряло, и водитель решил просто бежать. И лишь оказавшись на соседней улице, и поняв, что за ним никто не гонится, позвонил в полицию. Правоохранители появились уже через 10 минут, но к этому времени кровавая драма уже закончилась.



Артур и Лейсан Ибрагимовы