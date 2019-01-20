Учалинский стрелок Артур Ибрагимов три раза привлекался за семейные скандалы
Серьезные разбирательства ждут сотрудников лицензионной службы Башкирии, позволивших иметь охотничье ружье неуравновешенному человеку. Напомним, на минувшей неделе, аккурат на Старый новый год в Учалах 35-летний Артур Ибрагимов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял троих соседей - двое из них погибли, а один находится в реанимации, а потом убил свою супругу и застрелился сам.
Трагедия разыгралась на улице Школьной, а жертвами пьяного вооруженного человека стали жители двух близлежащих частных домов. Г-н Ибрагимов был охотником, а потому имел дома зарегистрированное гладкоствольное ружье. Как выяснилось, мужчина трижды попадал в поле зрения правоохранительных органов, устраивая семейные скандалы с дракой, и, но при этом никто не задумался, что буян имеет оружие, которое может выстрелить.
Супруга Артура Ибрагимова Лейсян была моложе мужа на 10 лет, возможно, эта разница в возрасте и заставляла мужчину ревновать. 25-летняя девушка поводов для ревности не давала, занималась домом, детьми и работой - она трудилась в финансовой организации по выдаче микрозаймов. Но, как утверждают близкие, мужчине не нужны были поводы - «он ревновал ее к каждому столбу», а «когда выпьет, так вообще был дурак» - поднимал руку не только на благоверную, но и тех, кто пытался утихомирить дебошира.
Сейчас близкие рассказывают - супруги ссорились часто - парень не раз устраивал сцены ревности, приняв на грудь и при этом хватался за ружье. Но до этого обходилось без выстрелов. Кстати, соседи тоже уже не раз становились участниками скандалов семейной пары.
В злополучную ночь, около четырех утра, глава семейства приехал домой из ресторана пьяным на такси и, попросив извозчика подождать, пока он вынесет деньги, зашел в дом. Однако на пороге он появился уже вооруженный ружьем, как выяснилось позже, погнавшись за женой. Девушка только успела спросить таксиста: «Зачем вы его привезли?» - одна рука ее была уже в крови. Скорее всего, супруга понимала, что муж под алкогольными парами способен на всякое. Испуганный шофер прыгнул за руль, завел мотор и попытался уехать, но так и не расплатившийся пассажир уже вовсю начал палить по его машине. Несколько пуль пробили заднее стекло и бампер, одна отскочила от диска колеса. Дорога была заметена, авто застряло, и водитель решил просто бежать. И лишь оказавшись на соседней улице, и поняв, что за ним никто не гонится, позвонил в полицию. Правоохранители появились уже через 10 минут, но к этому времени кровавая драма уже закончилась.
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Увидев, что стало с соседями, супруга взбесившегося учалинца, в чем была - в одной ночнушке, помчалась в дом, где жил майор полиции Рафис Нурмухаметов, ранее работавший экспертом в местном РУВД. Скорее всего, девушка надеялась, что полицейский на пенсии сможет остановить ее обезумевшего мужа - дом Хулажевых от жилища криминалиста разделяет километр. Однако правоохранителя постигла та же участь, что и других соседей. Стрелок выбил стекло и забрался в комнату, где находились полицейский с жертвой семейных разборок. Артур Ибрагимов ранил стража порядка в ногу, повредив бедренную артерию. Офицер истек кровью. Такие ранения практически всегда смертельные, поскольку помощь следует оказать в течение нескольких минут, а скорая приехала слишком поздно. Рафиса Нурмухаметова успели довезти до больницы, но время для его спасения было уже упущено. А сумасшедший супруг, расстрелявший трех человек, не остановился и перед четвертым убийством. Он уволок свою жену в строящийся неподалеку дом, где хладнокровно лишил жизни и ее, а потом выстрелил себе в рот.
К счастью, дети этих семейных пар в это время спали и не попали под безумные пули. Но все они остались сиротами. Супруги Ибрагимовы растили двух девочек семи и пяти лет, Хулажевы - девочку и мальчика - семи и трех лет, а Рафис Нурмухаметов воспитывал троих детей - дочерей 20 и 16 лет и четырехлетнего сына. Власти Башкирии обещают помочь всем семьям, которые потеряли близких.
Между тем, семья Хулажевых в Учалах известные люди: Зариф - обладатель гран-при телевизионного конкурса Байык, а Гульсия - лауреат фестиваля «Башкорт йыры». Супруги часто работали в паре на учалинских праздниках и трудились в местной филармонии. Думается, что и погибший экс-полицейский 40-летний Рафис Нурмухаметов был на хорошем счету - после случившегося в Учалы выезжал министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. И все они стали жертвами парня, который имел дома зарегистрированное по всем правилам охотничье ружье, любил путешествия, и, по словам друзей, слыл добродушным малым. Мужчина работал на местном горно-обогатительном комбинате и там тоже не готовы говорить о нем плохо.
Гульсию Хулажеву похоронили в деревне Ишкинево Учалинского района по мусульманскому обычаю - на следующие сутки после смерти.
Временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии заявил, что расстрел сразу четверых человек на улице Школьной в Учалах стал возможен из-за длительных новогодних праздников.
- Это одно из следствий, что люди долгое время сидят дома и пьют, - считает Радий Хабиров. - Одной из причин трагедии стало совершение преступления в алкогольном состоянии.
- Для новогодних праздников характерны алкогольные психозы, - соглашается судмедэксперт Айрат Халиков. - И дело даже не в том, что в каникулы люди много пьют, а то, что часто употребляют алкогольные суррогаты. Интересно, что мужчина, напавший на людей, приехал домой из ресторана, где выпивал спиртное, а значит, даже питейные заведения не застрахованы от поддельного алкоголя, который и может дать такое сумасшествие.
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