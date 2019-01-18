В Учалинском районе в ДТП с «Газелью» погибла автоледи
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17 января, в Учалинском районе Башкортостана случилась авария с трагическим исходом – на 85 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись «ВАЗ-2112» и «Газель» с фургоном.
ДТП случилось недалеко от деревни Илькебаново, когда встречные автомобили столкнулись на высокой скорости, сообщает Новости Башкирии сегодня. 34-летняя водитель легковушки получила смертельные травмы и погибла до приезда бригады врачей. Двое ее пассажиров, мужчина и женщина, получили травмы. 27-летний житель Челябинска, управлявший фургоном, отделался испугом.
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