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В Учалинском районе в ДТП с «Газелью» погибла автоледи

Добавлено: 18.01.19
Просмотров: 31
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Учалинский район
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В Учалинском районе в ДТП с «Газелью» погибла автоледи

17 января, в Учалинском районе Башкортостана случилась авария с трагическим исходом – на 85 километре трассы Белорецк-Учалы-Миасс столкнулись «ВАЗ-2112» и «Газель» с фургоном.

ДТП случилось недалеко от деревни Илькебаново, когда встречные автомобили столкнулись на высокой скорости, сообщает Новости Башкирии сегодня. 34-летняя водитель легковушки получила смертельные травмы и погибла до приезда бригады врачей. Двое ее пассажиров, мужчина и женщина, получили травмы. 27-летний житель Челябинска, управлявший фургоном, отделался испугом.
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