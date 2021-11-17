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Девушка из Башкирии покорила сердце участника передачи «Давай поженимся»

Девушка из Башкирии покорила сердце участника передачи «Давай поженимся»

10:54, 17 ноя 2021

31-летняя Алина, стилист по прическам, снялась в популярном шоу на Первом канале.

Она вышла второй невестой и подарила жениху Артему национальное блюдо чак-чак. Молодой человек, владелец генетической лаборатории по клонированию животных в Сеуле, живет в Сочи и никак не может найти даму сердца.

Он с первых минут был очарован уфимкой, но Алина оказалась не так проста. На программе она заявила, что уже была замужем, но в День всех влюбленных объявила супругу о расставании. До этого они были 6 лет вместе.
— Я поняла, что его разлюбила. Я пошла к психологу, чтобы сохранить брак. Но после нескольких сеансов я поняла, что моя любовь к супругу прошла. И в день святого Валентина я ему об этом рассказала, — сообщила Алина во время первой беседы с ведущими программы.

Далее Алина станцевала национальный танец, чем и покорила собравшихся в студии. Свахи назвали ее красавицей и пообещали жениху, что дети у них будут очень симпатичными. В итоге после нескольких томительных минут ожидания жених пришел в комнату к Алине и заявил, что выбрал ее в качестве невесты.

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Источник: proural.info
Фото: instagram.com/__blackmamba1__/
Теги: Уфа
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