Жители Башкирии попросили Хабирова помочь с ремонтом школы

09:10, 23 ноя 2021

Родители школьников одного из сел в Абзелиловском районе массово обратились к главе региона с просьбой сделать ремонт в школе — в ней просто опасно заниматься из-за холода.







«Хочу к вам обратиться от имени родителей детей, обучающихся в школе села Красная Башкирия Абзелиловского района. Наша школа построена в 1967 году, третья в районе по численности обучающихся детей, это свыше трёхсот человек.



С самого основания в ней ни разу не было капитального ремонта. Каждый год силами родителей и педагогического коллектива делается косметический ремонт. В этом году директор с коллективом провели большой ремонт в школьной столовой (только им известно, чего это стоило).



За это им огромное спасибо! Но этого уже давно недостаточно. В школьном спортзале беда с отоплением, очень холодно! Есть кабинеты, в которых дует от стен и окон.





Кстати лет пять назад, окна в школе были частично заменены на пластиковые по программе софинансирования с участием местных жителей и родителей. Дети очень часто заболевают простудными заболеваниями. В некоторых кабинетах, школьные парты давно дышат на ладан и требуется замена мебели во всей школе. Школьные доски давно пришли в негодность и отстали от времени. Местами пол проваливается прямо под ногами.









Когда в этом году вы были в нашем районе во время визита президента России Путина, вас очень ждали в нашей школе, надеялись, что вы посетите нас. Но увы и ах, не случилось. И как говорится: если Магомет не идёт к горе, то гора идёт к Магомету. Я обращаюсь к вам с просьбой выделить средства и включить нашу школу в программу по капитальному ремонту», -написала Алия Габбакова на странице Радия Хабирова.



В комментариях женщину поддержали и другие родители, а комментарий стал самым популярным за день.





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