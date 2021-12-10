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В Башкирии прогнозируется небольшой снег, ветер и гололед

В Башкирии прогнозируется небольшой снег, ветер и гололед

08:14, 10 дек 2021

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на ближайшие два дня. 10 и 11 декабря ожидается небольшой снег, также пообещали гололед и порывистый северный ветер. Температура воздуха опустится до -20°.

10 декабря местами пройдет небольшой снег, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом днем на северный умеренный. Температура воздуха днем -3,-8°.

11 декабря ночью местами небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью -9,-14°, местами -15,-20°, днем -7,-12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 


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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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