Россиянка стала матерью 14-го по счету ребенка

09:00, 10 дек 2021

У Айталины Максимовой на свет появился четырнадцатый ребенок. Всего у нее 6 девочек и 8 мальчиков. Младшему, не считая вновь родившегося, годик, а старшему уже 22.



"Семья положительная, у них двухэтажный частный дом. Детишки помогают друг дружке", - поделился местный руководитель администрации Е. Попов. Чиновник добавил, что представители местной власти планируют поприсутствовать на выписке матери-героини и передать ей презент.



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