У многодетных родителей из Башкирии родился десятый ребенок

14:39, 09 ноя 2023

В селе Калтасы Калтасинского района Башкирии произошло знаменательное событие - в семье Сатаевых появился на свет десятый ребенок. Малыша назвали Юрием. О рождении мальчика сообщил глава муниципалитета Забир Габдуллин.

Это радостное известие не могло не тронуть сердца жителей села. Ведь семья Сатаевых уже является одной из самых многочисленных в округе. До появления Юрия в их дружной семье подрастали четверо сыновей и пять дочерей.

Руководитель района тепло поздравил родителей с рождением десятого ребенка, пожелал всему семейству крепкого здоровья, счастья, благополучия и неиссякаемых сил для воспитания такой большой семьи.

Известно, что отец семейства Валерий Сатаев работает водителем, а мама Татьяна ведет домашнее хозяйство и полностью посвящает себя заботе о детях. Несмотря на то, что воспитывать десятерых детей нелегко, супруги Сатаевы с радостью приняли появление еще одного члена семьи.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети